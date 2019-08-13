Путин встал на колено перед юной балериной

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Крыму с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя.

Путин посетил показ сюиты из балета «Спартак», которая открыла III Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе.

В антракте он встретился с 20 учениками и ректором академии – премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным, передает ТАСС.

Детям по шесть-семь лет. Они попросили у президента автографы и провожали Путина до самой двери.

Одному из учеников Академии хореографии Севастополя Путин пожал руку, а перед юной балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.

Настоящий рыцарь! Путин опустился на колено и поцеловал руку юной балерине. Точно станет примой ;) pic.twitter.com/7N2moi46GT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2019

Путин отметил, что Полунин – «очень модный артист», поэтому будет «здорово», если тот найдет время поработать с юными учениками.

В «Спартаке» Полунин исполнил роль Красса.

После спектакля президент России заглянул за кулисы и поблагодарил артистов за постановку. Путин назвал балет очень красивым, передает РИА «Новости».

Напомним, МИД Украины накануне выразил протест из-за субботнего «несогласованного» визита президента России Владимира Путина в Крым. В Госдуме назвали этот протест «работой на мусорную корзину».