Путину пообещали сдать трассу «Таврида» к сентябрю 2020 года

На рабочей встрече президента Владимира Путина с генеральным директором АО «ВАД» Валерием Абрамовым и первым заместителем гендиректора компании Виктором Переваловым было объявлено об открытии в Крыму четырех полос трассы «Таврида» в сентябре 2020 года.

Глава государства отметил, что «несколько дней назад пролетел практически над всей трассой» и остался доволен увиденным. «Важно, чтобы в срок она была сдана», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

Привалов заявил, что трасса по документам будет сдана в эксплуатацию в декабре следующего года, однако уже к сентябрю 2020 планируется открыть четыре полосы движения.

«В сентябре следующего года уже будет открыто движение по четырем полосам движения. Ввод объекта – декабрь 2020 года. В настоящий момент все идет в графике», – сказал Привалов.

«Для граждан это не имеет значения, когда будут оформлены документы. Важно, когда можно будет передвигаться по этой трассе», – уточнил Путин. Таврида» пройдет через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил Путину, что трасса «Таврида» на данном этапе построена на 74%.