Актер обвинил певицу Кэти Пери в сексуальных домогательствах

Актер и модель Джош Клосс заявил, что певица Кэти Перри стянула с него прилюдно штаны.

Мужчина, снявшийся в клипе певицы «Teenage Dream» написал в своем Instagram, что после съемок клипа Перри организовала вечеринку, во время которой стянула с него брюки на глазах у всех. «Можете себе представить, каким жалким и униженным я себя чувствовал», – написал Клосс.

Также актер признался, что был влюблен в Перри, а ее поступок его сильно смутил. После инцидента актер продолжил сотрудничество с певицей, а представители артистки требовали, чтобы он не разглашал подробности инцидента, что могло навредить репутации Перри.

В комментариях многие пользователи задались вопросом, почему Клосс столько лет молчал об инциденте, так как клип, о котором идет речь, вышел в 2010 году. Некоторые предположили, что таким способом Клосс пытается привлечь внимание к своей персоне и заработать.

Ранее телеведущая Тина Канделаки рассказала, как ей удалось отбиться от приставаний со стороны Кэти Перри.