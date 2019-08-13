Канделаки рассказала, как отбилась от приставаний Кэти Перри

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о том, как на закрытой вечеринке к ней приставала американская певица Кэти Перри, но российской журналистке удалось от нее отбиться.

Журналистка отреагировала на пост в Telegram-канале Антиглянец, из которого следует, что Кэти Перри обвинили в домогательствах. «Много лет назад она стянула штаны с героя своего клипа. Он почувствовал себя «жалким и смущенным». Модель страдал, но молчал – так как нуждался в деньгах», – отметил автор канала.

На фоне этого Канделаки вспомнила о собственной встрече с американской артисткой.

«Однажды я была приглашена на закрытую вечеринку с Кэти Перри, где она, будучи изрядно навеселе, выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти. Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев», – написала Канделаки в Telegram.

Она отметил, что пострадавших на той вечеринке не оказалось. «Но не удивлюсь потоку воспоминаний несчастных поклонников, которые годами несли это в себе, а теперь, вдруг, вспомнили про поруганное достоинство», – добавила она.

34-летняя Кэти Перри родилась в Санта-Барбаре, Калифорния, США. Она певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. С 2016 года Перри встречается с британским актером Орландо Блумом.