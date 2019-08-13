Рецепт «Бородинского» хлеба решили изменить

«Бородинский» хлеб, который отличает от прочих добавление кориандра, не полностью отвечает требованиям здорового питания, поэтому решено улучшить его при помощи семян кунжута и чиа, рассказали в Южно-Уральском госуниверситете.

«Многие диетологи считают, что ржаной хлеб по питательной ценности и сбалансированности превосходит другие продукты, однако есть и иные мнения – о том, что пищевая ценность продуктов, вырабатываемых по ГОСТам, не соответствует современным представлениям нутрициологии о здоровом питании. Поэтому ученые Южно-Уральского государственного университета разработали и запатентовали свою рецептуру хлеба «Бородинский» с использованием семян чиа и кунжута», – рассказали РИА «Новости» в университете.

Там добавили, что внесение в рецептуру хлеба ингредиентов, формирующих его лечебно-профилактические свойства, способно решить проблему дефицита необходимых пищевых веществ в рационах россиян.

«Семена чиа длительное время употреблялись населением латиноамериканских стран, их польза проверена временем и подтверждается результатами современных исследований. Высокая питательная ценность перемолотых семян чиа обусловлена наличием ценных компонентов: пищевые растворимые и нерастворимые волокна, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, токоферолы, минеральные вещества», – пояснила один из авторов инновационного рецепта, профессор кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Наталья Наумова.

Выбор кунжутной муки обусловлен ее высокой биологической ценностью и широким спектром лечебно-профилактического действия.

Разработанный учеными ЮУрГУ хлеб «Бородинский улучшенный» отличается повышенным содержанием белка, липидов, пищевых волокон и минеральных элементов.

«Смесь муки из семян чиа и кунжута содержит рекордное количество меди, кальция, железа и других минералов, отличается сбалансированным аминокислотным составом, что способствует повышению пищевой и биологической ценности готового изделия», – сказала Наумова.

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