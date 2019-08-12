Голландца будут судить в России за контрабанду огромной партии наркотиков

Генпрокуратура России сообщила о передаче в суд уголовного дела в отношении жителя Нидерландов, обвиняемого в контрабанде наркотиков и сбыте более 100 кг кокаина.

«Как полагает следствие, с 1999 года по 2000 год Волтерс входил в состав преступного сообщества, созданного подданным Великобритании. Он занимался контрабандными поставками кокаина из Колумбии в Великобританию транзитом через Россию. Партии наркотика скрывали в различных легальных грузах. Совместно с сообщниками Волтерс совершил незаконные приобретение, хранение, пересылку, контрабанду и сбыт более 47 кг кокаина. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли более 59 кг данного наркотического средства, предназначенного для сбыта», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Волтерса утвердил заместитель Генерального прокурора России, уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области.

В 2004 и 2018 годах суд признал виновными шесть сообщников Волтерса, расследование в отношении подданного Великобритании, а также других неустановленных участников группировки все еще идет.

Долгое время Волтерс скрывался от правосудия, однако в 2018 году был экстрадирован из Бельгии в Россию.