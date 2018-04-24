Бельгия решила выдать России голландского наркоторговца

Бельгия решила экстрадировать в Россию нидерландского наркоторговца Гвидо Волтерса, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной сообщил, что во вторник, 24 апреля, «по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Бельгия экстрадируют в Россию гражданина Королевства Нидерландов Гвидо Волтерса», передает РИА «Новости».

По версии следствия, Волтерс участвовал в незаконной поставке наркотических средств в особо крупном размере из Южной Америки через Россию на территорию Великобритании.

Ранее ОАЭ выдали России обвиняемую в рейдерских захватах недвижимости в центре Москвы на 1 млрд рублей россиянку Светлану Тверскую.