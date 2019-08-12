Следственный комитет проведет проверку по заявлению пострадавшей 10 августа активистки

Следственный комитет России проведет проверку по заявлению активистки Дарьи Сосновской, которая утверждает, что якобы была избита сотрудником полиции после согласованной акции 10 августа в центре Москвы, сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова.

«Я подала заявление в СК. В ведомстве его приняли, в ближайшее время начнут доследственную проверку, по итогам которой либо возбудят уголовное дело, либо вынесут отказ в его возбуждении», – передает ее слова ТАСС.

Согласно медицинским документам, Сосновская получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.

В субботу в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы мероприятия надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.