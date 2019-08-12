Лингвист объяснила правило написания имени «Уляны» Супрун

Имя Ульяна вполне может отличаться в русском и украинском языках – каждая страна выбирает привычное для нее звучание и написание, заявил газете ВЗГЛЯД лингвист, ректор Московского института иностранных языков Эмма Володарская.

В воскресенье и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook заявила, что ее имя нужно писать без мягкого знака. Супрун объяснила это тем, что Ульяна с мягким знаком – это русское имя, а украинское пишется без. Причем она добавила, что «даже на русском» его надо писать как «Уляна».

«Имя Ульяна – это заимствование из латинского языка, поэтому может быть разное написание: Илиана, Уана, Уляна и так далее. В латинском имя Ульяна означало принадлежащая Юлиану. Многие народы переняли его путем перевода церковных текстов», – рассказала Володарская.

Лингвист пояснила, что заимствованные слова существуют по несколько иным правилам. «Как обычно бывает с заимствованиями, каждый народ приспосабливает звучание и написание слова так, как в этом народе считается правильным и удобным с точки зрения звукового строя самого языка. То есть имя должно измениться таким образом, чтобы оно не резало слух. В данном случае работает правило ассимиляции, а не правописание мягкого знака», – добавила Володарская.

По словам лингвиста, русский и украинский – восточнославянские языки, но в 14 веке они размежевались. Поэтому звучание и написание украинского варианта имени может отличаться.