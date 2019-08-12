Ульяна Супрун оказалась «не Ульяной»

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что ее имя нужно писать без мягкого знака.

Она заявила в Facebook, что «Уляна – имя, в котором не нужно ставить мягкий знак». Супрун «подозревает», что многие пишут ее имя с мягким знаком, ориентируясь на «русский вариант». При этом она заявила, что «даже на русском» ее имя следует писать как «Уляна».

По мнению Супрун, эта «маленькая деталь» имеет важное значение для «сохранения оригинального звучания слов и имен», а также для «здоровой коммуникации».

Она призвала «быть внимательными к деталям», так как те могут отражать «очень глубокие культурные и даже цивилизационные различия».

Сообщение сопровождается надписью «Уляна не Ульяна».

Напомним, советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Радуцкий посоветовал «госпоже Ульяне» следить за разработками ученых, а не за соцсетями.

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