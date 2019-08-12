Названы сроки нормализации погоды в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о нормализации погоды в Москве в ближайшую неделю.

«Сегодня и завтра мы будем находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается. Сегодня, 12 августа, воздух прогреется до +23. Ночь будет относительно прохладной, потому что облаков будет мало, и температура в Москве будет +11...+13 градусов Цельсия. Утренние температуры становятся низкими, как и положено в августе. Завтра вечером, 13 августа, приблизится атмосферный фронт, циклон с запада, начнется дождь, погода будет портиться, не исключена в вечерние часы гроза», – передает RT слова Поздняковой.

По ее словам, атмосферный фронт будет влиять на погоду и в ночь на среду, когда ожидаются кратковременные дожди. В последующие дни давление будет расти, в четверг ожидаются кратковременные дожди, в пятницу осадков не ожидается.

«К сожалению, в субботу ожидается ухудшение погоды. Увеличится облачность, пойдут кратковременные дожди. За счет более облачной погоды и северно-восточного ветра дневная температура будет +20...+21 градусов Цельсия. Нормальная для августа погода ожидается на этой неделе», – отметила метеоролог.

Напомним, в субботу синоптики предсказали возвращение лета в Москву.