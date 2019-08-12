Пострадавшего при столкновениях главу областной милиции Киргизии отправили в Россию

Пострадавший во время спецоперации по задержанию экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева руководитель Главного управления внутренних дел Чуйской области Самат Курманкулов был отправлен на лечение в Москву, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«Его вывезли в Москву в центр нейрохирургии имени Бурденко», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Решение о лечении в Москве приняли на международном онлайн-консилиуме, который прошел 11 августа.

Отмечается, что Курманкулов в ходе столкновения силовиков со сторонниками Атамбаева получил травму головы. После двух операций состояние руководителя правоохранительных органов остается крайне тяжелым.

Напомним, Атамбаев был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. В центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. В итоге столицу Киргизии взяли под контроль силовики.