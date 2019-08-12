В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции

«С коммерческой точки зрения это выгодно, но для России Турция не самый надежный партнер. Как говорится, она танцует сразу на всех свадьбах», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол Израиля в России Цви Маген, комментируя информацию о рассмотрении секретариатом оборонной промышленности Турции возможности закупки российских многоцелевых истребителей Cу-35.

«Серьезное влияние на расклад сил в регионе закупка Турцией истребителей Су-35 вряд ли окажет. Если сравнивать с американским F-35, то речь идет о сходных по своим характеристикам и возможностям машинах, поэтому, думаю, тут нет большой разницы, – сказал Цви Маген. – Турция сейчас не находится в состоянии войны с кем-либо, поэтому серьезно изменить обстановку эта сделка не сможет».

При этом собеседник отметил, что если говорить о коммерческом аспекте, то вариант с поставками истребителей Турции, безусловно, выгоден для России.

«С другой стороны, хочу напомнить, что Турция для России партнер весьма сомнительный, потому что сегодня турецкие интересы тут, а завтра они там. Как говорится, Турция танцует на всех свадьбах и сидит на всех стульях. Она активный участник НАТО и оттуда никуда не денется», – подчеркнул бывший посол Израиля в России.

«В то же время страна переживает переходный период своей истории, и если Россия продолжит прикладывать усилия для развития отношений с Турцией по направлению военно-технического сотрудничества, произойти может все что угодно. Понятно, что учитывая вопрос безопасности южных границ России, включая Черное море, Турция – это очень важный и серьезный друг. Но как повернется ситуация покажет только время», – заключил Цви Маген.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, турецкие органы власти, отвечающие за закупку вооружений, обратились в секретариат оборонной промышленности страны и командование турецких ВВС с просьбой оценить российское предложение о поставках многоцелевых истребителей Cу-35.

Если предложение Москвы получит одобрение ведомств, то Анкара начнет с российской стороной предметное обсуждение сделки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия может заменить Турции американский F-35.