Эксперты оценили сценарий военного конфликта России и НАТО в Черном море

«Российскому флоту хватит сил, чтобы уничтожить любой авианосец НАТО до того, как он поднимет свою авиацию. Наш флот обладает всеми возможностями для этого», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан 1-го ранга запаса Игорь Курдин, комментируя публикацию журнала National Interest, где утверждается, что в случае конфликта в Черном море российский флот уничтожит силы НАТО в первые часы.

«Во-первых, авианосцу еще нужно туда зайти. Во-вторых, как только эскадра США с поддержкой кораблей НАТО войдет в Черное море, она немедленно попадет под прицел наших сил. У нас прекрасная система разведки, наведения», – добавил руководитель Клуба моряков-подводников, капитан 1-го ранга запаса Игорь Курдин.

Он отметил, что сейчас Черноморский флот, особенно после присоединения Крыма, обладает развитой системой базирования, береговой инфраструктурой, туда входят в том числе береговые ракетно-артиллерийские войска. А известные всем ракетные комплексы берегового базирования «Бастион» перекрывают всю акваторию Черного моря.

«Наши военные учитывают и Турцию. Формально она является членом НАТО, но непонятно, чью сторону она займет в случае конфликта и будет ли она вообще участвовать в нем. У НАТО, кроме флотов Болгарии и Румынии, которые не представляют ничего серьезного, больше ничего нет. Так что особых возможностей на Черном море у альянса нет», – считает эксперт.

Он также сомневается в причине возможного конфликта, о которой пишет NI.

«Случайное потопление корабля НАТО из-за неразорвавшейся мины времен Второй мировой войны невозможно. Это бред, который периодически всплывает. Чуть ли не мина Первой мировой, вот она случайно оторвалась и поплыла, а на нее наехал какой-то корабль. Думаю, в случае конфликта у всех хватит ума разобраться в причинах, а также в том, кто и как применял оружие», – заключил Курдин.

Обратного мнения придерживается первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что исход возможного конфликта зависел бы от расстановки сил.

«Столкновение России и НАТО в Черном море вполне могло бы произойти. Другой вопрос, сколько там будет сил НАТО. Если один корабль, то его потопят. А если там будет заранее развернутая группировка сил, готовая к боевым действиям, то кто будет доминировать на флоте – большой вопрос», – заявил Сивков.

Он отметил, что у России в Черном море есть серьезная сила – крейсер «Москва», береговые ракетные войска, авиация. Однако в случае такой ситуации значение будет иметь соотношение сил.

«Если брать турецкий и Черноморский флот РФ, то они в целом сопоставимы. Но нужно добавить тогда Румынию, Болгарию, США. Тогда будет полный комплект», – сказал эксперт.

Ранее американский специалист ВМС Лайл Голдстайн в журнале National Interest писал, что угроза столкновения России и США в Черном море вполне реальна, однако российский флот уничтожит силы НАТО в первые часы конфликта. Он отметил, что Вашингтон продолжает повышать градус напряженности с Москвой, устраивая учения с участием натовских стран и Украины у российских границ.

«В Вашингтоне опасность подобных маневров в полной мере не осознают. В принципе нетрудно представить себе войну между США и Россией, начатую в результате случайного потопления корабля НАТО неразорвавшейся миной», – пишет он, имея в виду мины, оставшиеся в море с времен Второй мировой войны.

Голдстайн отмечает, что по конвенции Монтре американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы – и это хорошо, так как в противном случае их сразу бы уничтожили российские подлодки, ракетные комплексы, ракетные катера и авиация морского базирования с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Кинжал».

В июле сообщалось, что США планируют модернизировать военно-морские базы Украины на Черном море, что даст возможность принимать больше военных кораблей НАТО.