Москва анонсировала ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспия

Россия в ближайшее время ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную странами «каспийской пятерки» в августе 2018 года, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время», – передает ТАСС слова Медведева на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.

Премьер назвал подписание конвенции историческим событием и подтверждением того, что заинтересованные страны могут находить взаимовыгодные решения «без навязанных со стороны рецептов» и уважая интересы друг друга.

Медведев при этом отметил, что обсуждение экономических и экологических вопросов Каспийского региона, невозможно отделить от темы вызовов и угроз, с которыми сталкиваются прикаспийские страны.

«Мы должны осознавать, какая ответственность лежит на всех прикаспийских государствах», – сказал премьер-министр России.



Он также отметил большой туристический потенциал Каспийского моря. «По экспертным оценкам, Каспийское побережье может принимать не менее 1 млн туристов ежегодно, то есть значительно больше, чем сейчас. Но для этого нужно еще многое сделать. Построить недостающую инфраструктуру, создать конкурентоспособный туристический продукт, включая круизные маршруты по морю с посещением портовых городов», – заявил премьер.

Медведев отметил, что астраханские судостроители уже спустили на воду круизное судно нового поколения «Петр Великий», которое выйдет в свое первое плавание в 2020 году. По словам премьера, на этом судне можно будет пройти по маршруту с заходом в порты всех пяти прикаспийских стран или совершить круиз по Каспийскому, Черному и Азовскому морям.

Медведев добавил, что в прибрежных зонах на Каспии создается целый ряд новых курортов, зон отдыха, лечения, которые становятся центрами крупных туристических кластеров.

Он отметил также, что Россия активно работает над сохранением биоресурсов Каспия и считает, что все крупные проекты в его акватории должны проходить тщательную экологическую экспертизу.

Премьер министр России также поблагодарил туркменскую сторону за гостеприимство. «[Хочу] пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий, второй, Каспийский экономический форум», – сказал Медведев.

В начале декабря 2018 года Сенат Казахстана ратифицировал дополнительный протокол к соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование.

Напомним, 12 августа 2018 года лидеры стран «Каспийской пятерки» на саммите в казахстанском Актау подписали конвенцию о правовом статусе Каспия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, о том, почему на Западе раздел Каспия объявили победой России, а также разбиралась в том, что получит Москва от этого соглашения.

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