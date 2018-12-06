Парламент Казахстана ратифицировал доппротокол о разграничении дна Каспия

Сенат Казахстана ратифицировал дополнительный протокол к соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование.

Само соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря Россией и Казахстаном было подписано 6 июля 1998 года, а дополнительный протокол – лишь 9 ноября 2017 года, передает ТАСС.

Дополнительный протокол предусматривает предоставление совместному предприятию возможности проведения геологоразведки на всей контрактной территории структуры «Курмангазы» («Кулалинская»), которая находится в казахстанской части шельфа Каспийского моря.

Предполагается, что Казахстан и Россия будут финансировать этот проект на паритетной основе.

После ратификации Сенатом документ поступит на подпись к президенту Казахстана.

Напомним, 12 августа лидеры стран «Каспийской пятерки» на саммите в казахстанском Актау подписали конвенцию о правовом статусе Каспия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, о том, почему на Западе раздел Каспия объявили победой России, а также разбиралась в том, что получит Москва от этого соглашения.