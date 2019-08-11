Британия решила задействовать «поправку Магнитского» после Brexit

Британское правительство намерено задействовать принятую в 2018 году «поправку Магнитского» к закону о санкциях после того, как покинет Европейский союз, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в статье, опубликованной в The Sunday Telegraph.

Рааб рассказал, что ознакомился с опытом Канады, принявшей закон Магнитского, чтобы «вводить ограничения на выдачу виз и замораживать активы тех, кто несет ответственность за грубые нарушения прав человека». По его словам, когда Британия покинет ЕС, то сможет самостоятельно определять свои санкционные правила и, в частности, введет в действие «положения Магнитского», передает ТАСС.

«Это означает, что нарушители прав человека по всему миру будут иметь дело с последствиями своих действий, их активы в Соединенном Королевстве будут заморожены и им будет запрещено сюда приезжать», – пояснил глава британского внешнеполитического ведомства.

«Мы гарантируем, что глобальная Британия не станет безопасным убежищем для тех, кто наживается, пытая других», – добавил Рааб.

«Поправка Магнитского» к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята палатой общин еще в мае 2018 года. Британские депутаты уже несколько раз выражали недовольство по поводу того, что «поправка Магнитского» до сих пор не применялась.

В конце июля сообщалось, что по инициативе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона власти страны готовятся к выходу из состава Европейского союза по «жесткому» сценарию – без заключения соглашения с Брюсселем.