Британские депутаты потребовали ввести санкции против подозреваемых по делу Скрипалей

Депутаты парламента Соединенного Королевства потребовали введения санкций против подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщают британские СМИ.

Председатель межпарламентской группы по России Крис Брайант направил министру иностранных дел письмо с обращением ввести санкции, подписанное более 50 депутатами, передает ТАСС со ссылкой на The Times.

Среди подписавших обращение – парламентарии от Лейбористской партии, консерваторы, либеральные демократы и шотландские националисты. Депутаты считают, что правительство Великобритании не принимает никаких действий по инциденту со Скрипалями, игнорируя так называемую поправку Магнитского, принятую британским парламентом в мае 2018 года.

В марте 2018 года, согласно утверждению властей Великобритании, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон заявил, что к отравлению причастна Россия. Москва категорически отрицает эти обвинения, а глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в связи с отсутствием доказательств вины России дело Скрипалей рассыпается на глазах.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщал, что власти Великобритании уничтожили улики по делу об отравлении Скрипалей.