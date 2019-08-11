Пострадавшими от паводков в Иркутской области признаны 45 тыс. человек

Общее количество пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

«У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда. Практически 4 тыс. дел в судах дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Сегодня ими признано 45 тыс. человек», – цитирует ТАСС Левченко.

По словам губернатора, 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей – за полную.

«Еще порядка 200 дел находится в судах. <…> Мы должны были вчера закончить выплаты по материальному ущербу и по материальной помощи. Работа выполнена в срок, несмотря на то что было второе наводнение», – подчеркнул губернатор.

Напомним, 4 августа губернатор Иркутской области объявил о начале работ по строительству нового жилья для людей, пострадавших от паводка.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.