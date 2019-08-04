Начаты работы по строительству домов для пострадавших от паводка в Тулуне

В Иркутской области начались подготовительные работы по строительству нового жилья для людей, пострадавших от паводка в Тулуне, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Подготовительные работы на территориях, предназначенных для застройки, уже начаты. Речь идет о геодезии, проектировании. На следующей неделе планируем приступить непосредственно к работам», – передает его слова РИА «Новости».

Губернатор добавил, что также идет подготовка к поставке в Иркутскую область быстровозводимых домов.

При этом ранее сообщалось, что пострадавшая от наводнения территория в Тулуне будет исключена из зоны заселения, а индивидуальная жилищная застройка будет вестись в поселке Березовая роща. Многоквартирные дома для расселения построят в поселке Угольщиков.

Добавим, что уровень воды в реке Ия в районе сибирского города Тулун опустился ниже критической отметки.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня и от которого сильнее всего пострадал Тулун. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД