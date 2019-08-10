Москвичей предупредили о закрытии девяти станций «красной» ветки метро

Девять станций Сокольнической ветки метро Москвы закроют с 18 по 24 августа, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Станции будут закрыты из-за проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро, который проходит под станцией «Проспект Вернадского», сообщается на сайте Московского метрополитена.

Будут закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Поезда будут ходить только от станции «Бульвар Рокоссовского» до «Университета» и обратно. Работа «красной» ветки возобновится 25 августа.

«Мы просим пассажиров по возможности пользоваться также Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро и существующими маршрутами наземного городского транспорта», – сообщила пресс-служба метро.

Также на время закрытия участка Сокольнической линии будут запущены бесплатные компенсационные автобусы.