Председатель башкирского парламента открестился от идеи налога на многодетность

Председатель государственного собрания-курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что передумал обсуждать в парламенте введение налога на бездетность.

Толкачев в своем Facebook сообщал, что в республике остро стоит вопрос с рождаемостью, потому «не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада».

В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» он пояснил, что власти Башкирии не будут обсуждать возможность введения такого налога.

«Это одно из внутренних таких размышлений было, которое я разместил в Facebook. Удалил, потому что передумал, видимо, тиражировать это в дальнейшем. Мы будем в целом обсуждать, какие меры необходимо принимать, для решения проблем демографического характера», – сказал Толкачев.

Он добавил, что во времена СССР налог действовал до последних дней. «Но сейчас мы его обсуждать не будем ни в коей мере», – подчеркнул политик.

Стоит отметить, что ссылка на пост в соцсети работает, несмотря на утверждение Толкачева о том, что он удалил публикацию.

Летом 2018 года китайские ученые предложили стимулировать рождаемость в стране за счет введения налога на малодетность.