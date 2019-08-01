Twitter разблокировал аккаунт российского посольства в Сирии

Заблокированный за критику «Белых касок» Twitter-аккаунт посольства России в Сирии возобновил работу.

Посольство обратилось с приветствием из «солнечного Дамаска». Аккаунт в Twitter «вернулся и работает нормально».

Посольство поблагодарило за поддержку и призвало пользователей «поощрять друзей присоединяться». Российские дипломаты отметили, что в будущем «при таких обстоятельствах понадобится гораздо более надежная поддержка».

Перед этим представитель пресс-службы компании Ян Планшет отказался комментировать блокировку «из соображений охраны личных данных и безопасности». Он лишь заявил, что «аккаунт функционирует», передает РИА «Новости».