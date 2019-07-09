В Ульяновске загорелось здание областного правительства

Здание правительства загорелось в центре Ульяновска, огонь охватил кровлю здания.

Здание горит по адресу Соборная площадь, 1. На месте работают пожарные, сообщает «Улпресса».

В соцсетях публикуют фотографии с места происшествия.

По данным портала, пожар начался в месте, где протекает крыша. Предполагается, что из-за этого произошло короткое замыкание.

По состоянию на 21.00 мск открытый огонь потушен.

О пострадавших не сообщается.