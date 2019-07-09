Студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одна из студенток Уральского федерального университета (УрФО) потеряла сознание в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Путин проводил встречу в формате вопросов и ответов. Спустя час после начала беседы одна из участниц почувствовала себя плохо и опустилась на пол. Путин прервал встречу попросил найти врача и оказать ей помощь, передает ТАСС.

Девушку вынесли из кабинета сотрудники службы безопасности, за ними вышла вице-премьер Татьяна Голикова.

«Надеюсь, ничего серьезного», – сказал Путин, после чего продолжил отвечать на вопросы.

По данным Znak.com, сознание потеряла студентка из Китая.

«Помогите, пожалуйста! И доктора найдите!»: Девушке стало плохо на встрече президента со студентами, вице-премьер Голикова пошла оказывать помощь pic.twitter.com/L8VMkdtPH2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

Путин во вторник работает в Екатеринбурге, где сейчас проводит встречу со студентами УрФУ.