Сайт Московской кольцевой железной дороги заразили трояном

Взгляд
9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянам второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Почему в России так мало объектов Всемирного наследия

Некрополь у осетинского селения Даргавс мог бы стать кандидатом Всемирного наследияФото: Руслан Вахаев/РИА Новости
Русская культура пришла к успеху: после нескольких неудачных попыток список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился еще одним российским объектом, точнее целым рядом объектов – древними церквями Пскова. Но даже после этого представительство России в этом перечне выглядит куцым и недостаточным. Что мешает нам получить «знак качества» для своих архитектурных сокровищ? Подробности...
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Немцам запрещают быть патриотами

Даже свое прошлое немцам сегодня нельзя обсуждать без опаскиФото: Kacper Pempel/Reuters
Хваленая «свобода слова» на Западе, похоже, больше не существует. По крайней мере, на это массово жалуются представители самой дисциплинированной нации ЕС – немцы. Они чувствуют себя в этом смысле сегодня еще хуже, чем во времена ГДР – темы, которые им реально интересны, невозможно обсуждать публично. Что это за темы и как работает либеральная цензура в Германии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Российской экономике не хватает рискованных капиталов

Антон Любич, экономист
Спор между председателем Банка России и министром экономического развития вывел на новый уровень главный вопрос современности: как России добиться качественного экономического роста? Ключевое слово – даже не «роста», а «качественного». Подробности...
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Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...
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Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...
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    Честный Взгляд: Грузия себя обматерила

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            Сайт Московской кольцевой железной дороги заразили трояном

            9 июля 2019, 17:29

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Сайт Московского центрального кольца (МЦК) был заражен банковским трояном Panda, на данный момент угроза устранена, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

            Эксперты компании установили, что начиная с прошлых выходных, вредоносное ПО обращалось к сайту Московской кольцевой железной дороги (МЦК) mkzd.ru, чтобы загрузить на него часть своих компонентов, передает агентство «Москва».

            «Об этом был оперативно уведомлен департамент информационных технологий Москвы, на данный момент проблема устранена», – отметили в «Лаборатории Касперского».

            Атака проходила в несколько этапов. Первоначально злоумышленники заражали устройства жертв трояном Panda с помощью рассылки фишинговых писем с макросом или эксплойтом.

            После успешного заражения устройство становилось частью ботнета под управлением командного центра злоумышленников.

            «Используя банковский троян Panda, атакующие получают полный контроль над зараженным компьютером и могут вывести деньги жертвы множеством различных способов. Например, подменить страницы в браузере при онлайн-оплате и перехватить данные банковской карты пользователя. Или с помощью средств удаленного управления воспользоваться онлайн-банкингом жертвы и вывести ее денежные средства на свои счета», – отметил глава отдела исследования и детектирования сложных угроз компании Антон Иванов.


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