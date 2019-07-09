Задержан глава Фонда госимущества Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова, в его кабинете проводятся обыски.

«Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан», – цитирует издание «Экономическая правда» источника в правительстве Украины.

На данный момент другие подробности неизвестны.

Трубаров занимает должность и. о. главы Фонда госимущества с сентября 2017 года.