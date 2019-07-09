Кремль дал характеристику отказавшейся принять российских журналистов конференции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал квазимероприятием глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне, которая ранее отказала RT и Sputnik в участии.

«Это может быть, скажем так, квазиконференция. Никакого серьезного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может. И это самое яркое, наверное, проявление абсурдности происходящего. Причем эта абсурдность, к сожалению, зачастую в некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает это мероприятие, приобретает регулярный и затяжной характер. Мы можем только сожалеть в этой связи», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, 5 июля МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы из-за отсутствия свободных мест, аналогичная ситуация произошла и с агентством Sputnik.

Позже МИД Британии объяснил свое решение, обвинив RT и Sputnik в распространении дезинформации. На что Маргарита Симоньян ответила с иронией, припомнив курьезы британских СМИ.