Мать погибшего Маругова-младшего назвала виновного в ДТП

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ДТП по вине таксиста, заявила мать погибшего, поэтесса Татьяна Маругова.

«Погиб. Столкновение с такси. Ехал в колонне из четырех байков. Был первым. Таксист нарушил правила. Он [Александр] умер на операционном столе. Сейчас назначена судмедэкспертиза», – цитирует Маругову РИА «Новости».

Она пояснила, что сейчас семья решает, где и когда будет похоронен молодой человек.

Напомним, Александр Маругов погиб в ночь на понедельник, авария, по неподтвержденным данным, произошла на Фрунзенской набережной.