Эксперт: Развитие цифровых технологий требует изменения законов

Взгляд
9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянами второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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В Оренбуржье лишили выбора тех, кто нагло травит людей

Фото: Юрий Васильев
Газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций о тех, кого несколько месяцев назад назначили исполнять обязанности глав регионов. Спецкор ВЗГЛЯДа побывал с и.о. губернатора Оренбургской области в экологически неблагополучном Переволоцком районе и увидел, как и почему эта поездка неожиданно превратилась в экстремальное испытание для управленческих навыков Дениса Паслера. Подробности...
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Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

Владимир Зеленский принимал в Киеве руководителей Евросоюза Дональда Туска и Жан-Клода ЮнкераФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Предложение Владимира Зеленского провести в Минске переговоры с Владимиром Путиным в присутствии глав четырех западных стран не имеет ни одного шанса на осуществление. И не потому, что это не нужно России. Ни США, ни Европа сейчас не собираются усиливать значение украинской темы в международной повестке. Но есть одно исключение. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...

Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...

Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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            Эксперт: Развитие цифровых технологий требует изменения законов

            9 июля 2019, 12:10

            Текст: Дарья Рыночнова

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            «Бурное развитие цифровых технологий способствует изменению привычных бизнес-процессов, формированию новых рынков и отраслей экономики, возникновению новейших законов», – заявил газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман, комментируя прошедшие в Госдуме парламентские слушания по вопросам развития цифровой экономики.

            По его словам, происходящая цифровая трансформация требует изменения и нормативного регулирования. «Законы, разработанные параллельно внедрению технологий и без учёта мнения стейкхолдеров, могут быть оторваны от практики. Это значительно снижает регуляторный потенциал, и лишает соответствующую область надлежащего правового обеспечения», – пояснил эксперт.

            Он отметил, что это может быть преодолено с помощью эффективного применения инструментов отраслевого саморегулирования – разработке отраслевого кодекса, представляющего собой свод стандартов профессионального и этичного поведения, которые отрасль готова признать и соблюдать в своей дальнейшей деятельности. Кодекс может стать основой для последующих регуляторных инициатив в этой области и развития законодательства. Именно так происходит в сфере рынка данных, пояснил Нейман.

            В ноябре 2018 года Ассоциацией участников рынка больших данных и Институтом развития интернета был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии участников рынка данных, закрепляющий решение о разработке Кодекса этики использования данных, напомнил эксперт.

            Цель Кодекса состоит в том, чтобы закрепить основные принципы взаимодействия всех заинтересованных лиц – государства, граждан, бизнеса; сформулировать универсальные правила, определяющие границы допустимого поведения для всего профессионального сообщества; а также создать базу для последующих регуляторных инициатив в области данных.

            «Идея Кодекса этики основана на том, что использование данных уже перестало быть ординарным техническим процессом – сегодня оно расценивается как социальное, политическое и правовое явление, которое способно оказывать и оказывает воздействие на благосостояние отдельных лиц, социальных групп и общества в целом», – сказал Нейман.

            По его словам, для регулирования использования данных уже явно недостаточно одних лишь технических правил и стандартов. Вместе с тем довольно затруднительна разработка единого закона, охватывающего всевозможные виды данных – персональных и неперсональных, государственных, больших, биометрических – поскольку различия между группами данных требуют различных правил их использования, пояснил эксперт.

            «Кодекс этики использования данных, являющийся актом саморегулирования сферы данных, становится важной составляющей регуляторной политики цифровой экономики, влияя на дальнейшее формирование законодательство в рассматриваемой сфере. 

            «Ценность работы над Кодексом также состоит в том, что в процессе обсуждения содержания выявляются действительные потребности участников рынка данных в регулировании тех или иных вопросов, что позволяет формулировать положения о возможностях и ограничениях в самом Кодексе, а также фиксировать ожидания и запросы бизнеса применительно к будущим законодательным новациям в этой сфере», – добавил Нейман.

            Таким образом, при разработке Кодекса этики учитывается опыт профессионального сообщества, запросы бизнеса, а также потребность в обеспечении соблюдения прав граждан и юридических лиц, что позволяет формировать правила, которые впоследствии могут способствовать разработке актуального и эффективного законодательства, регулирующего сферу данных, заключил эксперт.

            Напомним, ранее в понедельник в Госдуме обсудили развитие цифровой экономики.

            Темами больших парламентских слушаний стали цифровая подпись, электронные трудовые книжки и развитие цифровых технологий. Также их участники обсудили создание эффективной правовой базы для цифрового развития страны.

            Решение провести большие парламентские слушания по «цифре» принято по итогам состоявшегося 24–25 мая в Крыму заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы. Члены совета также рекомендовали ускорить работу над законами, которые необходимы для развития цифровой экономики. Правительство готовит более 20 законопроектов, отмечалось на сайте Госдумы.


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