Эксперт: Развитие цифровых технологий требует изменения законов

«Бурное развитие цифровых технологий способствует изменению привычных бизнес-процессов, формированию новых рынков и отраслей экономики, возникновению новейших законов», – заявил газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман, комментируя прошедшие в Госдуме парламентские слушания по вопросам развития цифровой экономики.

По его словам, происходящая цифровая трансформация требует изменения и нормативного регулирования. «Законы, разработанные параллельно внедрению технологий и без учёта мнения стейкхолдеров, могут быть оторваны от практики. Это значительно снижает регуляторный потенциал, и лишает соответствующую область надлежащего правового обеспечения», – пояснил эксперт.

Он отметил, что это может быть преодолено с помощью эффективного применения инструментов отраслевого саморегулирования – разработке отраслевого кодекса, представляющего собой свод стандартов профессионального и этичного поведения, которые отрасль готова признать и соблюдать в своей дальнейшей деятельности. Кодекс может стать основой для последующих регуляторных инициатив в этой области и развития законодательства. Именно так происходит в сфере рынка данных, пояснил Нейман.

В ноябре 2018 года Ассоциацией участников рынка больших данных и Институтом развития интернета был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии участников рынка данных, закрепляющий решение о разработке Кодекса этики использования данных, напомнил эксперт.

Цель Кодекса состоит в том, чтобы закрепить основные принципы взаимодействия всех заинтересованных лиц – государства, граждан, бизнеса; сформулировать универсальные правила, определяющие границы допустимого поведения для всего профессионального сообщества; а также создать базу для последующих регуляторных инициатив в области данных.

«Идея Кодекса этики основана на том, что использование данных уже перестало быть ординарным техническим процессом – сегодня оно расценивается как социальное, политическое и правовое явление, которое способно оказывать и оказывает воздействие на благосостояние отдельных лиц, социальных групп и общества в целом», – сказал Нейман.

По его словам, для регулирования использования данных уже явно недостаточно одних лишь технических правил и стандартов. Вместе с тем довольно затруднительна разработка единого закона, охватывающего всевозможные виды данных – персональных и неперсональных, государственных, больших, биометрических – поскольку различия между группами данных требуют различных правил их использования, пояснил эксперт.

«Кодекс этики использования данных, являющийся актом саморегулирования сферы данных, становится важной составляющей регуляторной политики цифровой экономики, влияя на дальнейшее формирование законодательство в рассматриваемой сфере.

«Ценность работы над Кодексом также состоит в том, что в процессе обсуждения содержания выявляются действительные потребности участников рынка данных в регулировании тех или иных вопросов, что позволяет формулировать положения о возможностях и ограничениях в самом Кодексе, а также фиксировать ожидания и запросы бизнеса применительно к будущим законодательным новациям в этой сфере», – добавил Нейман.

Таким образом, при разработке Кодекса этики учитывается опыт профессионального сообщества, запросы бизнеса, а также потребность в обеспечении соблюдения прав граждан и юридических лиц, что позволяет формировать правила, которые впоследствии могут способствовать разработке актуального и эффективного законодательства, регулирующего сферу данных, заключил эксперт.

Напомним, ранее в понедельник в Госдуме обсудили развитие цифровой экономики.

Темами больших парламентских слушаний стали цифровая подпись, электронные трудовые книжки и развитие цифровых технологий. Также их участники обсудили создание эффективной правовой базы для цифрового развития страны.

Решение провести большие парламентские слушания по «цифре» принято по итогам состоявшегося 24–25 мая в Крыму заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы. Члены совета также рекомендовали ускорить работу над законами, которые необходимы для развития цифровой экономики. Правительство готовит более 20 законопроектов, отмечалось на сайте Госдумы.