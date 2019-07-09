«Автопоезд здоровья» добрался до отдаленных районов Алтая

Врачи узких специальностей в составе «Автопоезда здоровья» начали работу в отдаленных районах Алтая, сообщили в региональном правительстве.

Накануне старт новому социальному проекту дал врио главы республики Олег Хорохордин, передает Regnum.

«Один из основных запросов – нехватка медицинских кадров. Данный проект поможет решить проблемы по медобслуживанию уже сейчас», – сказал Хорохордин.

В состав экипажа автопоезда вошли кардиолог, онколог, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, рентгенолог и врач УЗИ–диагностики, а также детские врачи: кардиолог, гинеколог и невролог.

К услугам пациентов флюорографический кабинет, аппараты УЗИ, кардиографы и оборудование для проведения лабораторных и рентгенологических исследований.

Правительство Республики Алтай опубликовало график работы автопоезда «Здоровье». 9 июля – в с. Катанда, 10 июля – в с. Амур, 11 июля – в с. Усть–Кумир, 12 июля – в Черно–Ануйской участковой больнице, 13-14 июля – в с. Усть–Кан. С 21 июля врачи узкой специализации отправятся в Кош–Агач, Улаган и Акташ, с 4 августа – в Онгудайском и Шебалинском районах, с 18 августа - в Чойском и Турочакском районах, в начале сентября –в Чемальском и Майминском районах.