Стало известно о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне

Испанское частное охранное предприятие, осуществляющее защиту посольства Эквадора в Лондоне с 2012 по 2017 годы, вело слежку за основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем, сообщает газета Pais.

Газета Pais получила доступ к документам, видео и аудиозаписям, согласно которым работники компании Undercover Global S. L. собирали информацию об Ассанже. Особое внимание было обращено к его адвокатам и помощникам. В итоге в объективы попали десятки встреч основателя WikiLeaks с юристами и посетителями, где обсуждалась стратегия его защиты, передает ТАСС.

Так стало известно о некоторых секретных планах команды Ассанжа. Например, об идее вывода его в замаскированном виде из здания посольства, чтобы попасть в Россию или на Кубу. Однако эти тайные проекты не были реализованы из-за отказа самого основателя WikiLeaks.

Отмечается, что деятельность сотрудников Undercover Global S. L. по слежке за «гостем», так они называли Ассанжа, усилилась во время правления в Эквадоре Ленина Морено.

Сам Ассанж, остерегаясь слежки, встречался с некоторыми из своих посетителей в женском туалете, так как считал это место более безопасным.

Владелец службы безопасности испанской компании Давид Моралес, которому направлялась вся полученная информация, на вопрос о слежке за Ассанжем отвечать отказался.

Напомним, 23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США.

4 июня 2019 года Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания об экстрадиции основателя Ассанжа в США только на конец февраля 2020 года.

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