Российская авиакомпания собралась получить Boeing-737 MAX в декабре

Первые из заказанных Boeing-737 MAX авиакомпания «Уральские авиалинии» надеется получить в декабре текущего года, рассказал гендиректор компании Сергей Скуратов. Он выразил надежду на то, что критические ошибки самолета будут исправлены.

Скуратов заявил, что перевозчик не планирует отказываться от заказа, так как для «Уральских авиалиний» важны дальние перелеты, а Boeing может пролететь 7 часов 45 минут без посадки при полной загрузкой, пишет «Интерфакс».

«Это весь юг Китая, Индия, Япония, Владивосток без посадки», – привел пример генеральный директор авиакомпании.

Скуратов добавил, что будут также поставки Airbus A320neo. Первый борт должен прибыть 6 августа, а до конца 2019 года парк должны пополнить еще четыре таких самолета.

По словаг топ-менеджера, 15 августа у «Уральских авиалиний» запустится вторая очередь техцентра, где будут обслуживаться и Boeing, и Airbus.

Напомним, в марте с Boeing 737 MAX 8 произошло второе за полгода крушение, погибли 157 человек, после чего от новейшей и самой раскупаемой серии самолетов отказались многие страны мира, в том числе Россия.