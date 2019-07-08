Кадыров отреагировал на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что грузинский журналист Георгий Габуния, позволивший нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, является позором своего народа и против него нужно возбудить уголовное дело.

«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала Рустави - 2 Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. Габуния - урожденный трус и бесполое существо. Это – позор грузинского народа и Грузии», – сообщается в Telegram-канале Kadyrov_95.

«Все произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно и за стенами «Рустави 2». Иначе Габуния был бы отключён от прямого эфира на первых же секундах. Оскорбление нанесено не Президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности», – считает Кадыров.

По его словам, президент и премьер-министр Грузии должны «немедленно принести официальные и публичные извинения» российскому лидеру, а против самого Габунии нужно возбудить уголовное дело.

«Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчеркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношение страны ввести самые жёсткие санкции, не затрагивающие грузин-граждан России. Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира», – добавил глава Чечни.

Он уверен, что руководство канала было осведомлено о намерениях Габунии. Кадыров предложил расценивать инцидент как «тщательно спланированную мерзкую акцию», если не будет доказано противоположное. В противном случае, уверен глава Чечни, «через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии».

Ранее у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании.