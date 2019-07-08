Первый чернокожий африканский претендент на полет в космос погиб в ЮАР

По сообщению семьи первого чернокожего кандидата из Африки Мандла Масеко, капрал ВВС ЮАР погиб в результате ДТП.

Масеко, которого в ЮАР называли «Спейсбой» и «Афронавт» завоевал право полететь в космос на конкурсе американской аэрокосмической академии, но его полет сначала отложили, а после банкротства компании XCOR Aerospace совсем отменили, передает РИА «Новости».

Семья «Афронавта» рассказала, что он погиб в ДТП в ночь на воскресенье во время поездки на мотоцикле.

Напомним, в 2014 году сообщалось, что молодой диджей из ЮАР Мандла Масеко, включенный в команду космических туристов, станет первым африканцем, побывавшим в космосе.