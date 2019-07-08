Названы причины оскорбления Трампа британским послом

«Многие в Британии сегодня видят в Трампе источник проблем, которые переживает их страна. Среди них – отсутствие политической идентичности Соединенного Королевства и Евросоюза», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, комментируя просочившиеся в прессу высказывания британского посла Кима Дэррока, назвавшего президента США «неумелым» и «некомпетентным».

«Британия испытывает серьезное напряжение. Нигде так сильно не отражается весь происходящий на Западе негатив, как в Великобритании. Страна расколота и по поводу Brexit, и по вопросу соглашения с Евросоюзом, которое должно ознаменовать этот Brexit. Также очевидны и внутренние проблемы британского истеблишмента – разногласия внутри консервативной партии», – считает философ и американист Борис Межуев.

По мнению эксперта, корни этих разногласий заключаются в том, что фигура Бориса Джонсона, активно лоббируемая Дональдом Трампом, является наиболее подходящей для осуществления Brexit, но по всем психологическим параметрам и вопросам компетенции – Джонсон абсолютно не подходит на пост премьер-министра.

«Вся его деятельность на посту министра иностранных дел показывает, что он человек не очень политически адекватный», – подчеркнул Межуев.

Тем не менее, глава Белого дома делает ставку на Джонсона и именно с ним связывает надежды на улучшение отношений с Великобританией до того уровня, который был при премьерстве Тони Блэра.

«И вот это – главная причина таких высказываний британского посла в США. Он, как и многие в Британии, видит в Трампе источник тех проблем, которые переживает его страна. В том числе проблем политической идентичности Соединенного Королевства и Евросоюза, которые сейчас существуют», – подчеркнул собеседник.

«В связи с этим, у многих британцев присутствуют вот такие, не очень скрываемые за дипломатическими выражениями, не очень прикрытые дипломатической перепиской высказывания о главе американского государства», – резюмировал Борис Межуев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, посол Великобритании в США Ким Дэррок в секретных дипломатических телеграммах назвал главу американского государства Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным», предсказав ему позорный финал карьеры.



Позже глава МИД Британии Джереми Хант был вынужден оправдываться за эти слова.

Дональд Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Ким Дэррок «не служит на благо» Великобритании. «Мы не являемся большими фанатами этого человека», – заявил глава Белого дома.