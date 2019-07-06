Стала известна причина побега жены правителя Дубая

Жена правителя Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль-Мактума принцесса Хайя сбежала от супруга с детьми и крупной суммой денег из-за того, что муж заподозрил ее в неверности.

Эмир Дубая заподозрил Хайю в связях с телохранителем их семьи - экс-офицером британской армии, передает РЕН со ссылкой на StarHit.

По словам друзей принцессы, она стала опасаться за свою жизнь после того, как муж написал в Instagram, что она «предала самое сокровенное», и ее «тайна раскрыта».

Ранее сообщалось, что принцесса сбежала из ОАЭ в Германию, взяв с собой 11-летнюю дочь, семилетнего сына и 31 млн фунтов стерлингов (примерно 39 млн долларов).

По информации СМИ, в ФРГ принцесса попросила убежища и подала документы на развод. Шейх Мохаммед просил власти Берлина вернуть его 45-летнюю супругу и детей, но ему отказали. После отказа властей в убежище Хайя уехала в Великобританию и теперь готовится к разводу.