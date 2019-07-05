Генсек НАТО назвал ответ альянса на прекращение ДРСМД

Североатлантический альянс ответит согласованными «оборонительными» мерами в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО не видит никаких признаков прорыва по вопросу ДРСМД, передает РИА «Новости».

В то же время, по его словам, для спасения ДРСМД еще есть время.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. Министр обороны Сергей Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. Глава государства заверил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, но должна гарантировать собственную безопасность.