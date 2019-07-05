Захарова оценила главный принцип Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала признание министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, раскрывшего принцип внешней политики Лондона.

«Обожаю британскую внешнюю политику! Красавица и чудовище в одном лице», – написала она в своем Facebook.

«На вопрос о готовности Лондона ввести санкции против Пекина либо выслать китайских дипломатов в связи с событиями в Гонконге, глава Форин-офис Джереми Хант сказал буквально следующее: «Ни один министр иностранных дел никогда не сможет точно сказать, что произойдет в подобной ситуации. Нужно сохранять стратегическую неопределенность», – сообщила Захарова.

«Мы теперь знаем, в чем заключается стратегия Лондона в отношении «дела Скрипалей» – в стратегической неопределенности. Спасибо за откровения, Джереми!» – добавила официальный представитель МИДа.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.