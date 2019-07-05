Самое высокое жилое здание в Европе построят в Москве

На Московском урбанистическом форуме представлен проект самого высокого жилого здания в Европе – башни «One Tower», которая появится на территории комплекса «Москва-Сити».

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал, что новое здание будет на 60 метров выше башни «Федерация», которое является самым высоким в Европе на сегодняшний день.

«Сегодня мы представляем проект самой высокой в Европе жилой башни, которая появится в «Москва-Сити». В настоящее время идет устройство тестовых свай и ограждение котлована. Это очень сложный и амбициозный проект, но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок. Мы назвали здание «One Tower», то есть это должен быть объект номер один», – цитирует ТАСС Хуснуллина.

По его словам, здание, построенное в форме скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами, будет иметь 104 этажа общей площадью 280 тыс. кв. метров.

Это первая жилая башня на территории комплекса «Москва Сити» с квартирами, а не апартаментами. На сотом этаже здания планируется разместить смотровую площадку. На строительство башни уйдет пять лет, проект оценивается в 30 млн рублей.

На сотом этаже небоскреба будет обустроена смотровая площадка. Помимо квартир и офисов в башне предусмотрен фитнес-центр с бассейном, детский досуговый клуб, кафе, рестораны и магазины. Ранее инвестиции в проект оценивались в размере около 30 млрд рублей.

Напомним, 25 января 2019 года в башне «Федерация» в «Москва-Сити» произошел пожар. По данным экстренных служб пожар произошел в результате вспышки жировых отложений в кафе.