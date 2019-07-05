На помойке в Лондоне нашли документы из Портон-Дауна

Британские СМИ сообщили о начале расследования минобороны Великобритании по факту обнаружения в мусорном баке на автостоянке в Лондоне секретных документов из химлаборатории в Портон-Дауне.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой издание Daily Star, в баке нашли тысячи страниц с персональными данными, информацией об оборудовании охранников, обязанностях полицейских, которые патрулируют территорию лаборатории и даже пароль к компьютерным системам Портон-Дауна. При этом отмечается, что бумаги относятся к периоду с 1980 по 2017 год.

В минобороны страны изданию подтвердили начало расследования по данному инциденту.

Напомним, в начале июня посольство России запросило в лаборатории Портон-Даун информацию о происшествии в Солсбери и попросило допустить на территорию российские СМИ.

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