На помойке в Лондоне нашли документы из Портон-Дауна

Взгляд
5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 11:55  |  vz.ru
Разделы

Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
Перейти а раздел…

Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшие подводники могли решать невыполнимые задачи

Погибшие гидронавты выполняли настолько секретную миссию, что известно о ней станет лишь через многие годыФото: Лев Федосеев/ТАСС
Пока высокая комиссия выясняет подробности и причины трагедии на глубоководном аппарате в Баренцевом море, с имен погибших подводников был снят гриф секретности. Журналистам удалось выяснить, что офицеры, проявившие героизм и отдавшие жизни ради спасения лодки и экипажа, участвовали в уникальных морских операциях, а «на гражданке» были любящими отцами и мужьями. Подробности...
Перейти а раздел…

Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
Перейти а раздел…

В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
Перейти а раздел…

Мы живем в мире симулякров

Алексей Алешковский, сценарист
Парад когнитивных диссонансов будет длиться вечно, пока мы будем отдавать честь глупости, а не здравому смыслу. А здравый смысл не дает простых ответов на сложные вопросы. Как и либеральные ценности. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 11 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
      Подробности...

      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
      Подробности...

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
            Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицейЖена подтвердила похищение экс-командира ПВО ДНР украинскими спецслужбамиВ Крыму объяснили активность самолетов-разведчиков СШАЕвропа лишит Украину российского газа
            Гуайдо заявил о готовности к диалогу с Мадуро и сотрудничеству с РоссиейВладельцем задержанного в Гибралтаре танкера назвали российскую компаниюПутин пересказал наказ папы Римского священникам про ДостоевскогоУкраина захотела осваивать Арктику
            Москва учит Грузию контролировать эмоцииВ Крыму задержали банду убийц из 90-хПартия Саакашвили усмотрела в обвинениях в госперевороте «российский след»Playboy пригласил на кастинг потерявшую работу из-за откровенных фото чиновницу

            Главная тема


            Погибшие подводники могли решать невыполнимые задачи

            «в своем огороде»


            В России высмеяли мечты Украины об Арктике

            заминка в дверях


            На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз

            «Я не изверг»


            Избивший инвалида-ликвидатора аварии на ЧАЭС объяснил свой поступок

            Видео

            бывший СССР


            Как возник грузинский миф о «войне с Россией в 1990-е»

            выгодная сделка


            Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

            «коке да, кокаину нет»


            Зачем Боливии российское оружие

            ПВО на курорте


            Швеция намерена «противостоять России» с помощью «жирафа»

            ржавчина и скотч


            Клинцевич: Американцы подтвердили, что они – не бойцы

            Злые «сторожи»


            Сергей Худиев: Обратная сторона семьи

            Либерализм умирает


            Петр Акопов: Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

            Фабрика идей


            Алексей Фирсов: Россия может сформулировать новую идеологию для планеты

            на ваш взгляд


            Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?

            На помойке в Лондоне нашли документы из Портон-Дауна

            5 июля 2019, 11:17

            Текст: Дмитрий Зубарев

            Версия для печати

            Британские СМИ сообщили о начале расследования минобороны Великобритании по факту обнаружения в мусорном баке на автостоянке в Лондоне секретных документов из химлаборатории в Портон-Дауне.

            Как передает РИА «Новости» со ссылкой издание Daily Star, в баке нашли тысячи страниц с персональными данными, информацией об оборудовании охранников, обязанностях полицейских, которые патрулируют территорию лаборатории и даже пароль к компьютерным системам Портон-Дауна. При этом отмечается, что бумаги относятся к периоду с 1980 по 2017 год.

            В минобороны страны изданию подтвердили начало расследования по данному инциденту.

            Напомним, в начале июня посольство России запросило в лаборатории Портон-Даун информацию о происшествии в Солсбери и попросило допустить на территорию российские СМИ.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............