Дипломаты попросили лабораторию Портон-Даун предоставить данные о ЧП в Солсбери

Посольство России запросило в лаборатории Портон-Даун информацию о происшествии в Солсбери и попросило допустить на территорию российские СМИ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

Ранее Би-би-си показало ролик о лаборатории, согласно которому на объекте проводятся мирные исследования опасных вирусов. Исходя из материала британской вещательной компании, это позволяет эффективнее предотвращать вспышки таких заболеваний, как лихорадка Эбола.

Российское посольство заявило, что этот ролик лишь подтвердил опасения по поводу секретной военной лаборатории. Из материала следует, что в лаборатории находятся образцы опаснейших вирусов, пишет РИА «Новости».

Также, согласно сюжету, именно в Портон-Дауне установили? что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили «Новичком».

«Будем продолжать добиваться установления истины о произошедшем в Солсбери. Пользуясь случаем, направляем в лабораторию Портон-Даун письмо с просьбой дать ответы на приведенные выше вопросы. Рассчитываем также, что коль скоро в лабораторию был допущен британский корреспондент, возможность пообщаться с руководством и экспертами этого объекта будет предоставлена и российским журналистам. Как мы понимаем, ранее в такой возможности нашим СМИ отказывали», – рассказал журналистам пресс-секретарь.

Ранее племянница Скрипаля Виктория предположила, что Юлию Скрипаль могут держать в химической лаборатории Портон-Даун подальше от СМИ.