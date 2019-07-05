Более 40 домов попали в зону подтопления в Иркутске

В ГУМЧС по Иркутской области сообщили, что из-за подъема уровня воды в реке Иркут, в зону возможного подтопления в столице региона попали 42 дома.

«В городе Иркутске в зону возможного подтопления могут попасть 42 дома. В двух районах и областном центре введен режим «Повышенная готовность»», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС сообщили также, что спасатели региона приведены в часовую готовность.

«В областном центре, вдоль берега Иркута в поселке Горького, наиболее подверженного выходу воды из русла реки, произведено укрепление защитного сооружения, песчанно-гравийной насыпи, путем установки 600 метров наливной противопаводковой дамбы», – сообщили в МЧС.

Сообщается также, что на утро 5 июля уровень воды в Иркутске составил 244 сантиметра при критической отметке 320 сантиметров.

На прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. Паводок привел к гибели 20 человек, еще 15 человек пропали без вести. По предварительным данным, материальный ущерб от затопления составил 29 млрд рублей.

Напомним, в четверг в экстренных службах региона сообщили, что среди погибших в Иркутской области в результате наводнения числится один ребенок.