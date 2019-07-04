Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
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            Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

               4 июля 2019, 18:05
            Фото: кадр из видео
            Текст: Алексей Дегтярев

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            МВД предоставило временное убежище в России многодетной германской семье Грисбах, об этом сообщило само ведомство.

            Семья Грисбах из восьми человек приехала в Россию в 2015 году по туристической визе, говорится в сообщении на сайте МВД.

            С 2016 по 2019 годы члены семьи пытались получить временное убежище, обращаясь в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД Москвы и Калужской области.

            «В связи с отсутствием конкретных сведений, подтверждающих опасения указанных лиц стать жертвами преследования на территории Германии по признакам, предусмотренным Федеральным законом «О беженцах» от 19 февраля 1993 года, эти заявления удовлетворены не были. Правомерность решений, принятых территориальными органами МВД России, подтверждена судами различных инстанций», – подчеркнуло ведомство.

            Однако ведомство приняло положительное решение по семье, приняв во внимание «необходимость урегулирования правового положения» иностранцев и учитывая их «личные жизненные обстоятельства».

            В СМИ сообщалось, что семья уехала из Германии из-за чрезмерного внимания органов опеки к многодетным семьям и уроков сексуального просвещения в школе.

            В марте несовершеннолетний сын сбежавшей из Германии в Россию семейной четы попросил президента Владимира Путина предоставить убежище в РФ.


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