Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

МВД предоставило временное убежище в России многодетной германской семье Грисбах, об этом сообщило само ведомство.

Семья Грисбах из восьми человек приехала в Россию в 2015 году по туристической визе, говорится в сообщении на сайте МВД.

С 2016 по 2019 годы члены семьи пытались получить временное убежище, обращаясь в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД Москвы и Калужской области.

«В связи с отсутствием конкретных сведений, подтверждающих опасения указанных лиц стать жертвами преследования на территории Германии по признакам, предусмотренным Федеральным законом «О беженцах» от 19 февраля 1993 года, эти заявления удовлетворены не были. Правомерность решений, принятых территориальными органами МВД России, подтверждена судами различных инстанций», – подчеркнуло ведомство.

Однако ведомство приняло положительное решение по семье, приняв во внимание «необходимость урегулирования правового положения» иностранцев и учитывая их «личные жизненные обстоятельства».

В СМИ сообщалось, что семья уехала из Германии из-за чрезмерного внимания органов опеки к многодетным семьям и уроков сексуального просвещения в школе.

В марте несовершеннолетний сын сбежавшей из Германии в Россию семейной четы попросил президента Владимира Путина предоставить убежище в РФ.