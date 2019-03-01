Подросток из Германии попросил у Путина убежища в России

Несовершеннолетний сын сбежавшей из Германии в Россию семейной четы попросил президента Владимира Путина предоставить убежище в РФ. СМИ опубликовали видеообращение юноши.

Видеообращение опубликовало издание News.ru, видео было передано директором Европейского информационно-правозащитного центра Гарри Мурреем, который помогает семье.

Он сообщил, что 15-летний подросток в январе сбежал из немецкого приюта в Тюрингии и скрывается в Прибалтике.

«Привет, Владимир Путин! Я хочу, чтобы ты мне помог приехать в Россию. Я сейчас нахожусь на границе. Мой брат умер год назад из-за того, что его поместили в детский дом. Умер год назад и только из-за того, что был в этом учреждении. Я очень хочу, чтобы ты помог мне, чтобы я приехал к своим родителям. Это было бы очень хорошо. Мой младший брат сейчас находится там же, где умер старший брат. Если я вернусь назад, они меня точно убьют. Или дадут мне таблетки, и я проведу два года в тюрьме. У меня нет такого желания», – приводит перевод обращения подростка Леона Бергфельда издание.

В 2011 году немецкая ювенальная служба забрала его из семьи, он жил в евангелическом приюте в Тюрингии. 18 января 2019 года подросток сбежал из соцучреждения и приехал в Прибалтику, чтобы попасть в Россию и воссоединиться с семьей.

Отмечается, что родители мальчика, Соня и Маркус Бергфельд, обращались за помощью в Общественную палату России, в аппарат Уполномоченного по правам ребенка и Госдуму.

«Леон после очередных пыток бежал из евангелического детского приюта в Германии, который сами малыши именуют детским концентрационным лагерем. Он находится на российской границе без удостоверения личности. Ему нужна срочная помощь. Мы живем в России с прошлого года, и наш ребенок хочет жить с мамой и папой, так как он подвергается пыткам и издевательствам в детском доме», – приводит издание цитату из обращения родителей к детскому омбудсмену.

Отмечается, что семья Бергфельд отправилась в Россию после того, как врачи попытались заставить лечить их ребенка от диагноза «гиперактивность» при помощи психотропных веществ метилфенидад и риспоридон.