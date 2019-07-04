Член ОПРФ призвал прокуратуру оперативно реагировать на оскорбления госсимволов

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что правоохранительные органы не отреагировали на его обращение с требованием заблокировать распространение оскорбления госсимволов в интернете.

Малькевич в своем Facebook сообщил, что после того, как органы правопорядка не отреагировали на его обращение, он направил заявление в прокуратуру.

«Вот – пример из тех материалов, что я направил в прокуратуру, – написал член ОПРФ, опубликовав картинку с картой России и гербом в виде двуглавого орла, на которые были нанесены свастика и бранные слова. – Свастику и мат, естественно, заретушировал перед публикацией. До этого я уже обращался к силовикам по поводу фейков – и что? Времени вагон вышел, но вся ложь вокруг событий на заводе «Кристалл» в Дзержинске так и болтается в Сети – ничего не происходит. Ноль реакции! Значит, буду продолжать долбать! Поставим на еженедельный (пока, потом будет чаще) общественный контроль наши органы», – пообещал Малькевич.

«Хочу, кстати, отметить, что реакции от органов правопорядка и на оскорбления – тоже ноль. Время идет, а все так и находится в публичном доступе», – добавил он.

«Мои читатели неоднократно спрашивали меня, что, мол, ты «против картинок в интернете-то начинаешь?». Что такого? «Пишут люди и пишут, ну критикуют и критикуют?» Еще раз хочу подчеркнуть! Не «пишут» – глумятся! Я считаю невозможным безнаказанное издевательство над государственными символами нашей страны, а, значит, и нашей историей», – подчеркнул Малькевич.

Он напомнил также, что в Польше за публичное оскорбление республики и ее символов – до 10 лет тюрьмы, в Японии за оскорбление государственных символов (любой страны) – до трех лет, в Германии за оскорбление или злонамеренное выражение презрения к стране, ее национальным цветам, флагу, гербу – штраф или заключение до трех лет.

«В Италии за публичное поношение республики, итальянской нации и их символов – до пяти лет. В Австрии за оскорбление государственных символов – до шести месяцев. Цивилизация? Просвещенные страны? Будем брать пример?)» – добавил член Общественной палаты.

Накануне Малькевич вместе с членом ОП Султаном Хамзаевым обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по результатам мониторинга СМИ на предмет материалов, оскорбляющих госсимволику.