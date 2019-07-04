Откровенная фотосессия искалеченной мужем россиянки восхитила британцев

Британские таблоиды Daily Sta, Mirror и Daily Mail опубликовали статьи об откровенной фотосессии жительницы Серпухова Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук.

Издание Daily Star назвало фотографии Грачевой «потрясающими», отметив ее храбрость. Журналисты Mirror восхитились решимостью россиянки вернуться к обычной жизни, указав на то, что этим женщина завоевала признание людей по всему миру, передает РИА «Новости».

В свою очередь таблоид Daily Mail напомнил о тяжелых операциях, которые Грачевой пришлось перенести во время лечения. По мнению издания, приняв участие в эффектной съемке, россиянка доказывает, что по-прежнему привлекательна.

Британские журналисты также отметили, что фотосессия получила огромную поддержку со стороны пользователей Сети, в частности, в Instagram и во «ВКонтакте».

Напомним, в конце 2017 года супруг Грачевой Дмитрий, «испытывая неприязненные отношения на почве ревности», силой увез девушку в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил. Через несколько дней он вновь увез Маргариту в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором. После он сам обратился в полицию и признался в совершении преступления.

Грачева признали виновным по трем статьям УК: ст. 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью»), ст. 119 («Угроза убийством») и ст. 126 («Похищение человека», два эпизода). Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.