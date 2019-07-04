Участники «Тавриды» организовали концерты народной музыки

Взгляд
4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 11:27  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
Перейти а раздел…

Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
Перейти а раздел…

В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
Перейти а раздел…

Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Обратная сторона семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Семейное насилие, конечно, существует, и с этим злом необходимо бороться – чем эффективнее, тем лучше. Важно, чтобы борьба со злом сама не превратилась в зло. А это происходит все чаще. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 11 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
      Подробности...

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...

      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Путин поручил Шойгу представить погибших подводников к госнаградам
            Путин сказал, что изменилось в отношениях России и СШАУкраина приготовилась к перебоям транзита российского газаВ России дали название новой фигуре высшего пилотажа (видео)Путин сказал, что тормозит осуществление планов по развитию России
            Путин назвал условие диалога с УкраинойПутин ответил на вопрос о планах на период после 2024 годаЗахарова показала «насупившуюся» МосквуПознер сказал, что его удручает в России
            Роскомнадзор вспомнил анекдот в связи со сбоем в работе FacebookПушков заявил о конвульсиях Киева из-за ситуации в ПАСЕБлогеры раскритиковали сериал Netflix про РомановыхОткровенная фотосессия искалеченной мужем россиянки восхитила британцев

            Главная тема


            Зачем Боливии российское оружие

            «не было в природе»


            Путин назвал пик абсурда в потоке обвинений против России

            ржавчина и скотч


            Клинцевич: Американцы подтвердили, что они – не бойцы

            «наглядно показывают»


            В Британии нервно отреагировали на учения российских корветов в Норвежском море

            Видео

            ПВО на курорте


            Швеция намерена «противостоять России» с помощью «жирафа»

            катастрофа Boeing


            Премьер Нидерландов заявил о секретных переговорах с Путиным

            судьба картеля


            Иран напугала позиция России в ОПЕК

            убийца авианосцев


            США увидели в китайских ракетах реальную угрозу для своих авианосцев

            Впервые в истории


            Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

            Злые «сторожи»


            Сергей Худиев: Обратная сторона семьи

            Либерализм умирает


            Петр Акопов: Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

            Фабрика идей


            Алексей Фирсов: Россия может сформулировать новую идеологию для планеты

            на ваш взгляд


            Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?

            Участники «Тавриды» организовали концерты народной музыки

            4 июля 2019, 10:12

            Текст: Евгения Шестак

            Версия для печати

            На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» участники организовали концерты народной музыки и театральные постановки.

            В представлении приняли участие 400 молодых музыкантов, вокалистов и хореографов, сказано в пресс-релизе организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

            В рамках «Народной смены» на форуме работали специальные тематические школы. С 29 июня по 3 июля участники занимались в школе вокальной традиции, народного театра, инструментальной традиции и академического вокала.

            К завершению смены каждая из школ подготовила вокальную, хореографическую или театральную постановку.

            «Концерты нужны участникам не только, чтобы подвести определенный итог их работе, но это помогает молодым народникам вместе со своей командой объединить усилия, сплотиться и выдать только самое лучшее. Первоначальная цель любого участника – творчество. Концерты лишь помогают воплотить замыслы в жизнь» – отметила куратор смены Анна Храмова.

            Отмечается, что участники также готовили номера совместно с другими творческими школами.

            По словам эксперта форума Валентины Нестеровой, многие мероприятия форума включают в себя взаимодействие с залом. Подобные креативные идеи привносят «новинку во что-то традиционное», отметила она.

            Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум, фестиваль творческих сообществ и капитальное строительство образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............