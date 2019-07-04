Участники «Тавриды» организовали концерты народной музыки

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» участники организовали концерты народной музыки и театральные постановки.

В представлении приняли участие 400 молодых музыкантов, вокалистов и хореографов, сказано в пресс-релизе организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках «Народной смены» на форуме работали специальные тематические школы. С 29 июня по 3 июля участники занимались в школе вокальной традиции, народного театра, инструментальной традиции и академического вокала.

К завершению смены каждая из школ подготовила вокальную, хореографическую или театральную постановку.

«Концерты нужны участникам не только, чтобы подвести определенный итог их работе, но это помогает молодым народникам вместе со своей командой объединить усилия, сплотиться и выдать только самое лучшее. Первоначальная цель любого участника – творчество. Концерты лишь помогают воплотить замыслы в жизнь» – отметила куратор смены Анна Храмова.

Отмечается, что участники также готовили номера совместно с другими творческими школами.

По словам эксперта форума Валентины Нестеровой, многие мероприятия форума включают в себя взаимодействие с залом. Подобные креативные идеи привносят «новинку во что-то традиционное», отметила она.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум, фестиваль творческих сообществ и капитальное строительство образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».