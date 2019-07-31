При пожаре на заводе ExxonMobile в Техасе пострадали почти 40 человек

В результате пожара на заводе ExxonMobil в Бейтауне (Техас, США) пострадали почти 40 человек, сообщил сотрудник предприятия Джейсон Дюнкан.

Пострадали 37 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на KHOU 11 News.

Никому из пострадавших не потребовалась госпитализация, они получили легкие ожоги, передает ТАСС со ссылкой на KPRC.

Городские власти сообщили, что огнем охвачены емкости с полипропиленом. Жителям рекомендовано срочно найти укрытие.