Пожар в США уничтожил более 7 млн литров виски

В американском штате Кентукки пожар на складе производителя виски Jim Beam уничтожил 45 тыс. бочек с алкоголем, сообщают СМИ.

Общий объем потерянного напитка составил свыше 7 млн литров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

Firefighters in Kentucky are trying to extinguish a burning Jim Beam warehouse that is filled with about 45,000 barrels of bourbon. https://t.co/gEHGQqV0OE pic.twitter.com/wBIayOZEXp — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 3 июля 2019 г.

Возгорание произошло в ночь на среду сразу на двух складах, где хранились бочки с сырьем для виски. Пожарные смогли ликвидировать только одно возгорание.

Глава экстренной службы округа Вудфорд Дрю Чандлер отметил, что пожар на втором складе еще продолжается, он уничтожил не менее 45 тыс. бочек с виски.